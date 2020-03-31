По примеру Москвы — в России десятки регионов объявили самоизоляцию

Влада Некрасова

В России, по последним данным, самоизоляцию объявили 26 регионов России. Причем введение режима не связано с большим количеством заболевших коронавирусом в конкретном субъекте, но власти на местах принимают меры для недопущения распространения инфекции.

Как пишет «Коммерсант», режим самоизоляции ввели: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Адыгея, Архангельская область, Белгородская область, Вологодская область, Волгоградская область, Иркутская область, Калининградская область, Курская область, Ленинградская область, Липецкая область, Марий Эл, Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область, Республика Коми, Рязанская область, Татарстан, Саратовская область, Свердловская область, Ульяновская область, Чечня, Чувашия, Якутия.

В этих регионах покидать жилье разрешено только в случае обращения за неотложной медпомощью, поездки на работу, совершения покупок в ближайшем магазине и необходимости вынести мусор. Выгуливать домашних животных можно на расстоянии не более 100 м от дома.

Как отмечает «Эхо Москвы», некоторые регионы пошли дальше, например, Якутия, также временно вводит «сухой закон». В Башкирии тоже к этому готовы, если из-за вынужденной изоляции в республике зафиксируют рост случаев домашнего насилия или числа других правонарушений. А в Татарстане запретили регистрацию браков, если на это нет уважительных причин. В Санкт-Петербурге ограничения на выход из дома действует только для пожилых людей.

Напомним, 29 марта власти Москвы объявили, что в столице с 30 марта из-за пандемии коронавируса вводится домашний режим самоизоляции для всех граждан, независимо от возраста.

Как уже сообщало ИА Newstes, премьер Михаил Мишустин попросил губернаторов оценить возможность введения карантинных мер, аналогичных тем, которые введены в Москве и Подмосковье. По словам премьера, правительство одобрило ужесточение наказания для нарушителей карантина.