Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » По примеру Москвы — в России десятки регионов объявили самоизоляцию

По примеру Москвы — в России десятки регионов объявили самоизоляцию

По примеру Москвы — в России десятки регионов объявили самоизоляцию

В России, по последним данным, самоизоляцию объявили 26 регионов России. Причем введение режима не связано с большим количеством заболевших коронавирусом в конкретном субъекте, но власти на местах принимают меры для недопущения распространения инфекции.

Как пишет «Коммерсант», режим самоизоляции ввели: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Адыгея, Архангельская область, Белгородская область, Вологодская область, Волгоградская область, Иркутская область, Калининградская область, Курская область, Ленинградская область, Липецкая область, Марий Эл, Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область, Республика Коми, Рязанская область, Татарстан, Саратовская область, Свердловская область, Ульяновская область, Чечня, Чувашия, Якутия.

В этих регионах покидать жилье разрешено только в случае обращения за неотложной медпомощью, поездки на работу, совершения покупок в ближайшем магазине и необходимости вынести мусор. Выгуливать домашних животных можно на расстоянии не более 100 м от дома.

Как отмечает «Эхо Москвы», некоторые регионы пошли дальше, например, Якутия, также временно вводит «сухой закон». В Башкирии тоже к этому готовы, если из-за вынужденной изоляции в республике зафиксируют рост случаев домашнего насилия или числа других правонарушений. А в Татарстане запретили регистрацию браков, если на это нет уважительных причин. В Санкт-Петербурге ограничения на выход из дома действует только для пожилых людей.

Напомним, 29 марта власти Москвы объявили, что в столице с 30 марта из-за пандемии коронавируса вводится домашний режим самоизоляции для всех граждан, независимо от возраста.

Как уже сообщало ИА Newstes, премьер Михаил Мишустин попросил губернаторов оценить возможность введения карантинных мер, аналогичных тем, которые введены в Москве и Подмосковье. По словам премьера, правительство одобрило ужесточение наказания для нарушителей карантина.

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Ксения Собчак: «Думаю, я уже переболела коронавирусом»
Ксения Собчак: «Думаю, я уже переболела коронавирусом»
По примеру Москвы — в России десятки регионов объявили самоизоляцию
По примеру Москвы — в России десятки регионов объявили самоизоляцию
Художник из Санкт-Петербурга назвал цель изображения станций метро «на карантине»
Художник из Санкт-Петербурга назвал цель изображения станций метро
Путин и Трамп обсудили взаимодействия в борьбе с коронавирусом
Путин и Трамп обсудили взаимодействия в борьбе с коронавирусом
Трамп продлил санкции из-за киберугроз, в которых обвиняют Россию
Трамп продлил санкции из-за киберугроз, в которых обвиняют Россию
#МЫВМЕСТЕ: волонтеры выполнили уже более 10 тысяч запросов от пожилых людей
#МЫВМЕСТЕ: волонтеры выполнили уже более 10 тысяч запросов от пожилых
Мировой экономике предсказали «много боли»
Мировой экономике предсказали «много боли»
"Аэрофлот" отменил 62 рейса из-за ограничений по количеству пассажиров
"Аэрофлот" отменил 62 рейса из-за ограничений по количеству пассажиров
Скворцова рассказала о российской схеме лечения пациентов с коронавирусом
Скворцова рассказала о российской схеме лечения пациентов с
Путин поручил провести полную инвентаризацию аппаратов ИВЛ
Путин поручил провести полную инвентаризацию аппаратов ИВЛ
Трамп: В лучшем случае от коронавируса умрет от 100 до 200 тыс. американцев
Трамп: В лучшем случае от коронавируса умрет от 100 до 200 тыс.
Курам на смех: голого Джигана заковали в наручники в Америке
Курам на смех: голого Джигана заковали в наручники в Америке

Топ на сегодня

Эксперт: Ослабление доллара к евро — хороший сигнал для рынков
Эксперт: Ослабление доллара к евро — хороший сигнал для рынков
Австралийцы с лайнера Vasco da Gama пройдут карантин на острове
Австралийцы с лайнера Vasco da Gama пройдут карантин на острове
Российские власти одобрили повышение штрафов за нарушение карантина
Российские власти одобрили повышение штрафов за нарушение карантина
Полиция просит продлить сроки следствия по делу Шеремета: еще около 20 экспертиз
Полиция просит продлить сроки следствия по делу Шеремета: еще около
С 1 апреля АвтоВАЗ поднимает цены на LADA
С 1 апреля АвтоВАЗ поднимает цены на LADA

Еще по теме

Специалисты обнародовали названия экологически чистых регионов России
Магомед Омаров и Садам Магомедов победили на ЧР по боксу в Грозном
Moody's подтвердило негативный прогноз для десяти российских регионов
Ярославская область заняла 11 место в рейтинге самых известных регионов у туристов