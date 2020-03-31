Почти две тысячи россиян вернутся на родину 31 марта

Влада Некрасова

Возвращение в РФ почти 2 тысяч россиян запланировано на 31 марта, из них 535 человек прилетают в регионы, сообщает Росавиация.

"Для ввоза россиян по согласованию с правительством РФ 31 марта планируется доставить 1947 человек, из них 535 человек в аэропорты, расположенные в регионах", - говорится в сообщении.

Авиакомпания "Якутия" уже доставила во Владивосток из Филиппин 170 человек. S7 доставит из Вьетнама в Новосибирск 202 человека, а из Таиланда в Иркутск – 163.

Аэрофлот" будут доставлены из Таиланда в Москву 402 человека, из Денпасара – 417 человек. "Россия" доставит из Гоа 133 человека. Azur Air из Канкуна – 460 человек.