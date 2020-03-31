Поиски упавшего в Черное море истребителя Су-27: обнаружены 26 фрагментов

Лидия Мартынова

В ходе поисковой операции в Черном море, где 25 марта у берегов Крыма потерпел крушение российский истребитель Су-27, обнаружены 26 фрагментов.

«Силами поисково-спасательных сил Черноморского флота закончено обследование района в точке с координатами 4456,2 СШ 3603,6 ВД. Всего обнаружены 26 объектов длиной от одного до 6 метров. По результатам обследования вырабатывается решение на дальнейшее применение сил», — сообщили сегодня, 31 марта, эксперты «Оперативной линии».

Официальной информации от Минобороны РФ пока не поступало. О судьбе летчика тоже не известно.

ИА Newstes ранее подробно сообщало о ходе поисково-спасательной операции летчика и и секретной спецаппаратуры потерпевшего катастрофу истребителя Су-27.

По данным Минобороны РФ, Су-27 пропал 25 марта около 20.10 над акваторией Черного моря в 50 км от Феодосии во время выполнения планового полета. В поисковой операции задействованы 11 кораблей и судов Черноморского флота, пограничной службы ФСБ России и гражданские суда. С воздуха велась разведка экипажами вертолетов, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов Черноморского флота.