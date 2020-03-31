Поиски упавшего в Черное море истребителя Су-27: обнаружены 26 фрагментов
В ходе поисковой операции в Черном море, где 25 марта у берегов Крыма потерпел крушение российский истребитель Су-27, обнаружены 26 фрагментов.
Официальной информации от Минобороны РФ пока не поступало. О судьбе летчика тоже не известно.
ИА Newstes ранее подробно сообщало о ходе поисково-спасательной операции летчика и и секретной спецаппаратуры потерпевшего катастрофу истребителя Су-27.
По данным Минобороны РФ, Су-27 пропал 25 марта около 20.10 над акваторией Черного моря в 50 км от Феодосии во время выполнения планового полета. В поисковой операции задействованы 11 кораблей и судов Черноморского флота, пограничной службы ФСБ России и гражданские суда. С воздуха велась разведка экипажами вертолетов, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов Черноморского флота.