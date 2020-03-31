Появились новые подробности о состоянии находящегося в Коммунарке Николаева

Вадим Карасев

Игорь НиколаевФото: Globallookpress.com

Появились новые подробности о состоянии музыканта Игоря Николаева, находящегося в московской больнице №40 в Коммунарке. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда».

Отмечается, что композитору стало намного лучше. По словам его супруги Юлии Проскуряковой, у Николаева спала температура — в настоящее время она составляет 36,7 градуса. «Но пневмонию все равно нужно лечить, поэтому пока он останется в госпитале Коммунарки. Все остальное Игорь, как выздоровеет и посчитает нужным, расскажет сам!» — сказала жена артиста и поблагодарила всех, кто его поддерживал.

О том, что Николаева госпитализировали с подозрением на коронавирус, стало известно 26 марта. Предполагалось, что исполнитель мог заразиться после мероприятия, на котором присутствовал артист Лев Лещенко, зараженный коронавирусом.

30 марта Николаев объявил о своем диагнозе в Instgram. «Долгожданный результат: COVID-19 отрицательно!» — поделился артист. Он поблагодарил всех, кто верил в положительный исход, а также врачей и свою семью.