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Порноактриса развенчала мифы о работе в секс-индустрии

Порноактриса развенчала мифы о работе в секс-индустрииФото: Depositphotos

20-летняя порноактриса Виена Роуз (Vienna Rose) предостерегла других девушек от работы в индустрии для взрослых и развенчала мифы о карьере в порно. Об этом сообщает The Daily Beast.

По словам актрисы, представление о том, что работницы секс-индустрии зарабатывают огромные деньги, ошибочно. Роуз отметила, что сегодня сфера фильмов для взрослых переполнена, поэтому зарплаты постоянно снижаются.

Роуз рассказала, что в августе 2017 года, когда она только начала карьеру, за стандартную съемку платили тысячу долларов. Через год зарплата актрисы за один фильм снизилась до 800 долларов. Сейчас за участие в порнофильме женщина получает 500-600 долларов. При этом если актриса не знаменитость, в месяц ее приглашают поучаствовать только в четырех фильмах.

«Молодых женщин не должны рекрутировать в порно», — уверена Роуз. Она добавила, что вербовщики, работающие на порностудиях, часто заманивают девушек обманным путем. К примеру, они присылают в Instagram сообщения, в которых предлагают переехать в Лос-Анджелес и зарабатывать по 10 тысяч долларов в месяц. Роуз считает, что такие заявления не соответствуют действительности: она сама получает от трех до восьми тысяч долларов в месяц.

Кроме того, жизнь деятеля порноиндустрии в Лос-Анджелесе не так роскошна, как это представляется. Роуз рассказала,что после переезда жила в двухкомнатной квартире, в которую агент поселил десять начинающих порноактрис. Иногда девушке не хватало денег даже на качественную еду. Она долго питалась только рисом и яйцами, из-за чего у нее начались проблемы со здоровьем. Впоследствии именно по этой причине она решила уйти из порноиндустрии. Теперь она предостерегает других девушек от карьеры в порно и не советует им даже начинать.

Ранее в феврале порноактриса Райли Рид рассказала об изнанке профессии. По ее словам, съемки в порно негативно сказались на ее отношении с родными и с мужчинами. Рид призналась, что часто чувствует себя грустно и одиноко, и порекомендовала зрителям не сниматься в фильмах для взрослых, потому что актрисам приходится жить с постоянным ощущением стыда из-за повсеместного осуждения.

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По материалам: lenta.ru

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