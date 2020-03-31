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Принц Чарльз вынужден платить за безопасность Меган Маркл и принца Гарри в США

Принц Чарльз вынужден платить за безопасность Меган Маркл и принца Гарри в США

35-летний принц Гарри и 38-летняя Меган Маркл, с сегодняшнего дня официально "ушедшие в отставку", успели переехать в США из Канады до закрытия границ из-за пандемии коронавируса. Их переезд с сыном Арчи в Лос-Анджелес вызвал дипломатический конфликт: американский президент Дональд Трамп отказался обеспечивать их безопасность за счет государственной казны: по его словам, они должны платить за себя сами. Однако пока эти расходы, судя по всему, ложатся на плечи 71-летнего принца Чарльза.

Принц Чарльз согласился выплатить Меган и Гарри около 2,5 миллиона долларов в частном порядке. Однако принц Уэльский не сможет финансировать их бесконечно,— рассказал прессе инсайдер, признавший, что годовой доход от недвижимого имущества принца Чарльза составляет около 26 миллионов долларов в год.


Меган Маркл и принц Гарри


Принц Чарльз

Траты на безопасное проживание герцога и герцогини Сассекских, вероятно, будут немалые, так как британские полицейские не могут носить оружие в США, а это означает, что Меган и Гарри придется нанять частных охранников. Букингемский дворец отказывается комментировать тему расходов пары.

В будущем Меган и Гарри придется рассчитывать лишь на себя: финансовая независимость от Великобритании была одним из условий "Мегзита". Впрочем, пара и не отказывается от самостоятельности, планируя зарабатывать деньги самостоятельно.


Принц Чарльз, принц Уильям, Кейт Миддлтон, Меган Маркл, принц Гарри
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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