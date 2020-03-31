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Принц Уильям хочет вернуться на службу в Национальную службу здравоохранения, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом

Принц Уильям хочет вернуться на службу в Национальную службу здравоохранения, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом

37-летний герцог Кембриджский хочет внести свой вклад в борьбу с пандемией коронавируса. Он хочет вернуться в Национальную службу здравоохранения Великобритании (NHS) в качестве пилота воздушной скорой помощи.

Уильям серьезно рассматривает возможность возвращения в качестве пилота скорой помощи, чтобы помочь в условиях нынешней пандемии. Он знает, что вся страна делает все возможное, и хочет помочь. Но это сложно, так как он был отстранен от этой работы, чтобы выполнять королевские обязанности. Эта роль сейчас стала еще более важна, учитывая, что Чарльз был болен, Гарри сложил с себя полномочия, а Эндрю был фактически отстранен от общественной жизни. Но Уильям очень хочет сделать все, что в его силах, чтобы помочь стране,

— рассказал источник.


В воздушной скорой помощи в Восточной Англии герцог работал с 2015 по 2017 год, прежде чем уйти в отставку в качестве старшего члена королевской семьи. Как говорят инсайдеры, в начале этого месяца он признался, что скучает по службе в авиации.

Сейчас принц Уильям вместе с Кейт Миддлтон и детьми находятся на самоизоляции в их поместье Анмер-Холл в Норфолке, откуда супруги продолжают работать. Вчера стало известно, что отец герцога принц Чарльз, у которого был диагностирован коронавирус, вылечился и вышел из самоизоляции, — он провел семь дней в королевской резиденции в замке Балморал в Шотландии.


Принц Уильям и Кейт Миддлтон
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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