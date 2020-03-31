ПриватБанк: Украинцы сегодня покупают меньше валюты, чем до карантина

Влада Некрасова

За вторую неделю карантина по сравнению с началом эпидемии коронавируса количество операций покупки валюты клиентами банка в Приват24 снизилась на 40%.Как сообщает пресс-служба ПриватБанка, количество операций составляет в среднем 6650 сделок в сутки по всем валютам. Это на 10% ниже показателей января-февраля 2020 года.Объемы продаж долларов и евро с 23 по 29 марта в среднем составили около $2,3 млн в сутки (в эквиваленте).По данным ПриватБанка, в то же время количество клиентов, продающих валюту онлайн с 23 по 29 марта осталась практически неизменным по сравнению с докарантинным периодом и составило 12 300 за вторую карантинную неделю.Ежедневные объемы покупки банком у населения долларов и евро составили в эквиваленте $1,8 млн.