Производителям лекарств упростили процедуру маркировки

Анастасия Иванова

Иностранные и российские производители медпрепаратов смогут покупать коды маркировки по предоплате и пользоваться ими столько, сколько потребуется. Такие поправки в Положение о системе мониторинга движения лекарственных препаратов, утверждённые постановлением Правительства, вступают в силу 31 марта.

Ранее каждый код маркировки лекарства имел «срок годности» — 180 дней. Нередко этого срока не хватало для выполнения всей производственной цепочки от производителя до поставки и продажи потребителю. Теперь коды будут бессрочными, а фармзаводы смогут «бронировать» их по предоплате. Таким образом, отмечали участники отрасли, удастся сохранить непрерывность технологического процесса.

Постановлением также уточнены некоторые технические термины, что исключило разночтение между Положением о системе мониторинга лекарств и нормативными актами о маркировке других товаров, а также таможенным законодательством ЕАЭС.

Ещё одно новое требование — в течение пяти рабочих дней отражать в системе перемещение лекарств по адресам осуществления деятельности согласно лицензии. Это касается не только лицензий на фармацевтическую деятельность и производство лекарств, но также лицензий на оборот наркотиков и культивирование наркосодержащих растений.

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