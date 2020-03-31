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Протоиерею Смирнову пришлось объясняться перед следователями за слова о проститутках

Протоиерею Смирнову пришлось объясняться перед следователями за слова о проститутках

Высокопоставленный представитель Московского патриархата протоиерей Димитрий Смирнов дал показания полиции по поводу своих скандальных слов о гражданских женах – "бесплатных проститутках".

Как сообщает Газета.Ru, протоиерею грозит уголовная статья о возбуждении ненависти и вражды. Сейчас Следственный комитет ведет проверку его высказываний. Сам Смирнов утверждает, что его оклеветали.

"Это была частная беседа, которая никого не касалась. Меня студенты позвали в свое молодежное кафе и спросили об этом – я им на пальцах объяснил. В несколько других формулировках я объяснил это правоохранительным органам. Никаких дополнительных пояснений не потребовалась. Все нормально", – сказал он.

Приведенная в СМИ цитата Смирнова звучала следующим образом:

Неохота сказать, что "я бесплатная проститутка", поэтому говорят: у меня гражданский брак. Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги - и всё, а так тебя никто за жену не считает.

Это уже не первый случай, когда он делает неоднозначные или скандальные заявления. В частности, представитель РПЦ называл рак наказанием за аборты, а русских посчитал "народом-убийцей". Перед этим Смирнов хвастался тем, что "ударил по роже" ребенка.

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По материалам: uposters.ru

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