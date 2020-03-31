Путин и Трамп обсудили взаимодействия в борьбе с коронавирусом

Алексей Вольцев

Распространение новой коронавирусной инфекции стало главной темой телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В Кремле назвали беседу двух лидеров «продолжительной».

Оба выразили серьёзную озабоченность в связи с масштабами распространения коронавируса в мире и проинформировали друг друга о принимаемых в России и США мерах по противодействию этой угрозе.

«Обсуждены возможности более тесного взаимодействия двух стран на этом направлении. Проведён также обмен мнениями по текущему состоянию мирового рынка нефти. Условлено о российско-американских консультациях на этот счёт по линии министров энергетики», — сказали в Кремле.

В Белом доме, как передает РИА «Новости», сказали, что лидеры двух стран договорились тесно сотрудничать в рамках G20 с целью вести международную кампанию по борьбе с вирусом и оживлению мировой экономики.

Ранее, как уже сообщало ИА Newstes, анонсируя беседу с Путиным, президент США отметил важность поддержания диалога с Россией.