Путин и Трамп обсудили взаимодействия в борьбе с коронавирусом
Распространение новой коронавирусной инфекции стало главной темой телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В Кремле назвали беседу двух лидеров «продолжительной».
Оба выразили серьёзную озабоченность в связи с масштабами распространения коронавируса в мире и проинформировали друг друга о принимаемых в России и США мерах по противодействию этой угрозе.
В Белом доме, как передает РИА «Новости», сказали, что лидеры двух стран договорились тесно сотрудничать в рамках G20 с целью вести международную кампанию по борьбе с вирусом и оживлению мировой экономики.
Ранее, как уже сообщало ИА Newstes, анонсируя беседу с Путиным, президент США отметил важность поддержания диалога с Россией.