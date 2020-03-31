Путин поручил провести полную инвентаризацию аппаратов ИВЛ

Влада Некрасова

Президент России Владимир Путин поручил провести полную инвентаризацию аппаратов ИВЛ, пополнять имеющийся резерв аппаратов и обучить персонал работе с устройствами.

"При лечении тяжелых осложнений, связанных с коронавирусом, крайне востребованы аппараты искусственной вентиляции легких. Здесь также прошу провести инвентаризацию, должна быть полная картина не просто по числу имеющихся аппаратов, а именно по их реальной готовности к работе, включая наличие запасных частей и расходных материалов", - сказал Путин во время совещания с полномочными представителями в федеральных округах.

Также президент счел необходимым обучить медперсонал работе с поступающими устройствами.

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