Путин проведет совещание с полпредами в режиме телеконференции

Лидия Мартынова

Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет совещание со своими полномочными представителями в федеральных округах, оно пройдет в режиме телеконференции, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В то время, как граждане находятся на нерабочем режиме, президент, как и органы власти, о чем говорилось заранее, продолжает работать. Сегодня у президента запланировано большое совещание с полпредами в федеральных округах. Оно будет проводиться посредством телеконференции", - сообщил Песков журналистам в понедельник.