Путин провел изменения в составе Совбеза России

Лидия Мартынова

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о переназначении Михаила Попова на должность заместителя секретаря Совбеза РФ, сообщает РИА Новости.

"Назначить Попова Михаила Михайловича заместителем секретаря Совета безопасности РФ", – говорится в указе, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.

Михаил Попов занимал должность секретаря Совбеза с 29 марта 2013 года, до этого являлся помощником секретаря консультативного органа.

сообщило, что премьер-министр России Михаил Мишустин назначил нового главу Роскомнадзора.