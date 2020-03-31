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Путин провел изменения в составе Совбеза России

Путин провел изменения в составе Совбеза России
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о переназначении Михаила Попова на должность заместителя секретаря Совбеза РФ, сообщает РИА Новости.

"Назначить Попова Михаила Михайловича заместителем секретаря Совета безопасности РФ", – говорится в указе, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.

Михаил Попов занимал должность секретаря Совбеза с 29 марта 2013 года, до этого являлся помощником секретаря консультативного органа.


сообщило, что премьер-министр России Михаил Мишустин назначил нового главу Роскомнадзора.
# Политика
По материалам: ria.ru

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