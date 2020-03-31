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Рада не внесла изменения в бюджет-2020 в рамках борьбы с коронавирусом

Рада не внесла изменения в бюджет-2020 в рамках борьбы с коронавирусом
Парламент не поддержал законопроект Кабмина №3279 об изменениях в государственный бюджет на 2020 год в связи с пандемией коронавируса.
Согласно закону, доходы государственного бюджета Украины на 2020 год предлагается уменьшить на 122,9 млрд грн, в том числе по общему фонду на 121,77 млрд грн.

Показатели бюджета
В частности, уменьшаются показатели по

налогу и сбору на доходы физических лиц на 18,5 млрд грн из-за существенного замедления роста заработных плат;

налога на прибыль предприятий на 20,7 млрд грн вследствие ухудшения финансовых результатов деятельности предприятий, которое наблюдается в текущем году по результатам декларирования налога;

рентной платы на 22,8 млрд грн в основном из-за сохранения низкой цены на газ, невыполнение АО Укргаздобыча объема внутренней добычи газа в соответствии с Концепцией развития газодобывающей отрасли Украины и снижения цены на нефть;

акцизного налога на 12,4 млрд грн в основном по акцизному налогу с табачных изделий вследствие учета меньших объемов производства;
налога на добавленную стоимость на 67,1 млрд грн из-за сокращения потребительской и деловой активности населения и субъектов хозяйствования, существенного уменьшения объемов импорта товаров;

ввозной пошлины на 3,6 млрд грн, что сформировано за счет уменьшения объемов импорта товаров.

При этом предусмотрено увеличить показатели по части чистой прибыли и дивидендов на 26,7 млрд грн из-за изменения норматива отчислений в государственный бюджет

По специальному фонду уменьшить доходы на 1,17 млрд грн в основном по дорожному фонду в связи с приведением закона о бюджете на 2020 год в соответствии с нормами пункта 432 раздела VI Бюджетный кодекс Украины относительно зачисления 13,44% акцизного налога с горючего в бюджеты местного самоуправления и ослаблением курса гривны.

Создание Фонда борьбы с коронавирусом
Документом предусмотрено создать в составе госбюджета Фонд борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями в объеме 97,05 млрд грн.
Средства Фонда будут направлены на:

финансовое обеспечение здравоохранения (дополнительные доплаты к заработной плате медработникам, приобретение медицинского оборудования и расходных материалов (быстрые экспресс-тесты, анализаторы ПЦР на COVID-19, расходные материалы для вирусологических лабораторий, аппараты ИВЛ, средства индивидуальной защиты и т.д.);

социальную защиту (доплаты гражданам Украины, предоставление финансовой помощи Фонда социального страхования Украины, Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы и предоставления трансферта Пенсионному фонду Украины);

восстановление расходов и предоставление кредитов по бюджетным программам, которые были сокращены в связи с созданием Фонда;
пополнение резервного фонда государственного бюджета.

Также предусмотрена норма, что в случае необходимости увеличения объема Фонда Минфин по решению Кабмина может осуществлять сверхплановые заимствования.
# Экономика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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