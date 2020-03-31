Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Рада проголосовала за закон о рынке земли

Рада проголосовала за закон о рынке земли

Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект № 2178−10 о рынке земли, что являлось одним из условий получения помощи от Международного валютного фонда и ряда других международных организаций.

Об этом передает РБК-Украина.

За принятие документа проголосовали 259 нардепов.

«Я ставлю на голосование принятие во втором чтении и в целом с технико-юридическими правками, с учетом всех поправок в дополнительной таблице… Прошу поддержать и проголосовать. За — 259. Решение принято», — заявил первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук.

В частности, за проголосовали 259 парламентариев, против — 24, воздержались — 3, не голосовали — 29.

Так, фракция «Слуга народа» отдала 206 голосов, «Европейская солидарность» — 23 голоса, «Голос» — 13, депутатская группа «Доверие» — 12 и 5 голосов от внефракционных. При этом фракции ОПЗЖ, «Батькивщина» и депутатская группа «За майбутнє» не поддержали принятие закона.

Закон предусматривает, что документ вступит в действие с 1 июля 2021 года, при этом;


первые два года землю смогут покупать только физические лица-граждане Украины и не более 100 гектаров в одни руки;
после этого — следующие два года землю смогут покупать, как и предполагается базовой моделью, украинские юридические лица не более 10 тысяч гектаров в одни руки;
земли сельскохозяйственного значения государственной и коммунальной собственности продаваться не будут;
продажа иностранцам — после референдума.

Также отмечалось, что до 1 января 2024 года граждане Украины могут приобретать право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения общей площадью до 100 га. Указанное ограничение не распространяется на земучастки, приобретенные в собственность гражданином до вступления в силу абзацем.

Кроме того, запрещается запрещается купля-продажа или иным способом отчуждение в пользу юрлиц земельных участков, находящихся в частной собственности и отнесенных к землям для ведения товарного сельскохозяйственного производства, земучастков, выделенных в натуре (на местности) владельцам земельных долей (паев) для ведения личного крестьянского хозяйства, а также земельных долей (паев), кроме перехода к банкам права собственности на земельные участки в качестве предмета залога, передачи земельных участков по наследству, обмена земельного участка на другой с одинаковой нормативной денежной оценкой, или если разница между нормативной денежной оценкой которых составляет не более 10% и отчуждение земельных участков для общественных нужд.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Международный валютный Фонд требует от Украины принятия законов о банках и о рынке земли. В случае их одобрения парламентом возможно увеличение программы МВФ до 8 млрд долларов. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без получения помощи от международных партнеров Украине грозит падение экономики и дефолт.

# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Что смотреть онлайн 31 марта. Расписание трансляций
Что смотреть онлайн 31 марта. Расписание трансляций
Заговоры на любовь по фазам Луны
Заговоры на любовь по фазам Луны
Элтон Джон, Билли Айлиш и другие музыканты устроили онлайн-концерт
Элтон Джон, Билли Айлиш и другие музыканты устроили онлайн-концерт
Ксения Собчак и Константин Богомолов рассказали о семейной жизни в условиях изоляции из-за коронавируса
Ксения Собчак и Константин Богомолов рассказали о семейной жизни в
Собчак переболела коронавирусом
Собчак переболела коронавирусом
Раскрыты подробности разговора Путина и Трампа о коронавирусе
Раскрыты подробности разговора Путина и Трампа о коронавирусе
СМИ: Норвегия решила увеличить переизбыток нефти на мировом рынке
СМИ: Норвегия решила увеличить переизбыток нефти на мировом рынке
Ксения Собчак: «Думаю, я уже переболела коронавирусом»
Ксения Собчак: «Думаю, я уже переболела коронавирусом»
По примеру Москвы — в России десятки регионов объявили самоизоляцию
По примеру Москвы — в России десятки регионов объявили самоизоляцию
Художник из Санкт-Петербурга назвал цель изображения станций метро «на карантине»
Художник из Санкт-Петербурга назвал цель изображения станций метро
Путин и Трамп обсудили взаимодействия в борьбе с коронавирусом
Путин и Трамп обсудили взаимодействия в борьбе с коронавирусом
Трамп продлил санкции из-за киберугроз, в которых обвиняют Россию
Трамп продлил санкции из-за киберугроз, в которых обвиняют Россию

Топ на сегодня

Эксперт: Ослабление доллара к евро — хороший сигнал для рынков
Эксперт: Ослабление доллара к евро — хороший сигнал для рынков
Австралийцы с лайнера Vasco da Gama пройдут карантин на острове
Австралийцы с лайнера Vasco da Gama пройдут карантин на острове
Российские власти одобрили повышение штрафов за нарушение карантина
Российские власти одобрили повышение штрафов за нарушение карантина
Полиция просит продлить сроки следствия по делу Шеремета: еще около 20 экспертиз
Полиция просит продлить сроки следствия по делу Шеремета: еще около
В России зарегистрированы 1534 случая инфицирования коронавирусом
В России зарегистрированы 1534 случая инфицирования коронавирусом

Еще по теме

Увольнение ЦИК: как голосовали фракции Рады
Список депутатов, голосовавших за закон о реинтеграции Донбасса
Список депутатов, проголосовавших за медреформу
Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, исключив важный пункт