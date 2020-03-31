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Раскрыты подробности разговора Путина и Трампа о коронавирусе

Раскрыты подробности разговора Путина и Трампа о коронавирусеФото: Илья Питалев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп договорились тесно сотрудничать в G20 для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Белого дома.

Также отмечается, что глава США заявил о заинтересованности в демократическом переходе в Венесуэле, который бы положил конец продолжающемуся кризису.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что странам «Большой двадцатки» следует сократить ограничительные меры, из-за которых затрудняется доступ к лекарственным препаратам, продовольствию, оборудованию и технологиям. Министр добавил, что на сегодняшний день ситуация усложняется многочисленными торговыми конфликтами, «неоправданными ограничениями и санкциями».

Путин и Трамп поговорили по телефону 30 марта. Лидеры государств обсудили ситуацию с пандемией коронавируса и текущее состояние рынка нефти. Они рассказали друг другу о мерах по сдерживанию инфекции.

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 700 тысяч человек: оно достигло 766,3 тысячи, 36,8 тысячи умерли, а более 160 тысяч — вылечились. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванная коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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