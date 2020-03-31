Регионы России один за другим уходят на самоизоляцию: события ночи

Влада Некрасова

В России, по последним данным, самоизоляцию объявили 26 регионов России. Причем введение режима не связано с большим количеством заболевших коронавирусом в конкретном субъекте, но власти на местах принимают меры для недопущения распространения инфекции. В этих регионах покидать жилье разрешено только в случае обращения за неотложной медпомощью, поездки на работу, совершения покупок в ближайшем магазине и необходимости вынести мусор. Выгуливать домашних животных можно на расстоянии не более 100 м от дома.

ФБУН Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора создал высокоточный тест для диагностики COVID-19. Об этом заявили в ведомстве, отметив, что набор успешно прошел клинические испытания и 25 марта зарегистрирован для использования.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству порекомендовал нижней палате принять поправки в Уголовный кодекс, которые в том числе предполагают лишение свободы на срок до пяти лет за распространение ложной информации о вирусных заболеваниях, в результате которых наступили тяжкие последствия.

Москва прислала в США самолет с медицинским оборудованием в рамках помощи по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом на брифинге в Белом доме рассказал американский лидер Дональд Трамп. Президент также отметил, что «некоторые вещи» для борьбы с коронавирусом прислал и Китай.

На Украине нардепы Верховной рады приняли закон, по которому с 1 июля 2021 года отменяется мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, действовавший почти 20 лет. За документ проголосовали 259 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Батькивщина» и группа «За будущее» не поддержали закон.

Несмотря на распространение коронавируса в России не стали переносить сроки весеннего призыва в армию — он состоится с 1 апреля по 15 июля. Такие даты содержатся в указе президента Владимира Путина, который уже подписан. В нем отмечается, что на военную службу призывают граждан в возрасте от 18 до 27 лет, общее число призывников составит 135 тыс. человек.