Ревматизм стал платой за выживание в Малом ледниковом периоде

Вадим Карасев

Группа эволюционной биологии человека из Университета Страны Басков определила, что генетические варианты, позволившие жителям Европы пережить Малый ледниковый период, одновременно сделали их более уязвимыми к ревматическим заболеваниям.

Малым ледниковым периодом называют времена сравнительного похолодания в XIV–XIV веках, затронувшие преимущественно северное полушарие. В это время наблюдалось усиление штормовой активности и понижение средней температуры на 1–2° C, что привело к частым неурожаям и гибели животных, поэтому у жителей Европы в те времена нередко наступал голод.

Исследователи отмечают, что по митохондриальной ДНК большинство современных европейцев относятся к так называемой гаплогруппе H. Также данная гаплогруппа часто встречается в Северной Африке и Ближнем Востоке. Ученые объясняют широкое распространение данного генетического варианта тем, что он способствовал выживанию людей во время Малого ледникового периода. «В период нехватки продовольствия индивиды гаплогруппы H имели преимущество перед другими гаплогруппами, потому что H более эффективена при получении энергии из пищи», — рассказывает автор исследования Иманол Мартин (Imanol Martín). Но этот высокоэффективный метаболизм также генерирует большое количество так называемых активных форм кислорода (свободные радикалы, ионы кислорода и т. д.), что приводит к дисфункции клеток и апоптозу, а в долгосрочной перспективе — к деградации хрящевой ткани и развитию заболеваний ревматического типа.

Ученые обнаружили в Сан-Мигель-де-Эреносар на северо-западе Испании захоронение XIII–XVI веков, содержавшее останки 163 человек. Из них 73 % принадлежат к митохондриальной гаплогруппе H, что даже больше, чем в современной Европе. Имано Мартин и его коллеги также поискали следы ревматизма на останках и обнаружили их у 47 человек. В качестве контрольной группы они выбрали 43 других взрослых человека из того же захоронения и проанализировали митохондриальную ДНК. В итоге они обнаружили, что гаплогруппа H намного чаще встречается среди людей с ревматоидными заболеваниями (например, спондилоартритом), чем среди остальных.

Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.