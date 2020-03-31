Режиссер театра Вахтангова назвал Зорина великим человеком

Лидия Мартынова

Ведущий режиссер Вахтанговского театра Владимир Иванов назвал скончавшегося писателя Леонида Зорина изумительным драматургом и великим человеком.

Выдающийся российский, советский драматург и писатель Леонид Генрихович Зорин, автор пьесы "Покровские ворота", скончался в Москве во вторник на 96-м году жизни.

"Потеря невосполнимая. Леонид Генрихович был великим человеком, изумительным писателем, драматургом, который дал жизнь и прошлым, и настоящим, и будущим артистам в своих потрясающих пьесах с грандиозными ролями и большими идеями", - сказал Иванов РИА Новости.

"Мы много лет дружили с ним, я ставил его прекрасную пьесу "Царская охота" в театре Вахтангова, и мы недавно виделись с ним, и когда я уходил, он шепнул мне на ушко: "Я скоро уйду", - заявил он.

По словам режиссера, Леонид Зорин работал до последнего дня, каждое утро вставал и писал, в последнее время - только прозу. "Теперь такого драматурга и такого человека больше нет. Мои самые искренние, самые душевные соболезнования его близким и родным", - отметил Иванов.