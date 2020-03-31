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Рэпера Гуфа призвали наказать за жестокое обращение с собаками

Рэпера Гуфа призвали наказать за жестокое обращение с собаками
Зоозащитники из общественной организации "Зооправо" призвали привлечь к ответственности рэпера Алексея Долматова (Гуфа) за жестокое обращение с животными, об этом говорится на странице ассоциации в Instagram.

Ранее Гуф опубликовал в Instagram видео, на котором его собака дерется с другим псом. На кадрах видно, как пес рэпера вгрызается к глотку другому животному и мучает его, а Долматов не пытается его остановить.

"Пишем заявления на Алешу Долматова, в простонародье артист Гуф @therealguf. И просим привлечь эту "звезду" к уголовной, административной ответственности", — заявили активисты "Зооправо".

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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