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Ролик с обливанием антисептиком рабочих в Индии возмутил Сеть

Ролик с обливанием антисептиком рабочих в Индии возмутил Сеть
В Сети опубликовали видео, как временных рабочих в Индии, которые пытаются вернуться домой в условиях карантина, обильно обливают антисептиком, передает ОТР.

Ролик вывал возмущение пользователей со всего мира, а также правозащитников.  

Власти уже отреагировали на видеозапись. Правительство Индии заявило, что средство не опасно для здоровья и вреда людям не нанесет.


сообщило, что вирусолог объяснила, почему COVID-19 "переносит агрессию" на молодых.
# В мире
По материалам: ria.ru

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