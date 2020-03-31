Ролик с обливанием антисептиком рабочих в Индии возмутил Сеть

Влада Некрасова

В Сети опубликовали видео, как временных рабочих в Индии, которые пытаются вернуться домой в условиях карантина, обильно обливают антисептиком, передает ОТР.

Ролик вывал возмущение пользователей со всего мира, а также правозащитников.

Власти уже отреагировали на видеозапись. Правительство Индии заявило, что средство не опасно для здоровья и вреда людям не нанесет.

сообщило, что вирусолог объяснила, почему COVID-19 "переносит агрессию" на молодых.