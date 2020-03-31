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Роналду попал в неприятную историю в Португалии

Роналду попал в неприятную историю в Португалии
На странице португальского политика Рафаэля Маседу в Facebook появился гневный пост, посвященный форварду «Ювентуса» Криштиану Роналду, который якобы нарушил правила карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса. В настоящее время КриРо находится в Португалии.

«Это животное, прилетевшее сюда из Италии, должно сидеть дома. В противном случае, уберите этого бродягу с Мадейры», - гласило сообщение на аккаунте Маседу.

Позднее чиновник заявил, что его страницу взломали и он никогда не писал ничего подобного в адрес Роналду.
«Я прошу прощения у Роналду и его семьи за данный инцидент. Я постоянно меняю пароли, но это помогает далеко не всегда. Повсюду хакеры и недоброжелатели, поэтому нужно быть осторожным. Я бы никогда не позволил себе такие высказывания в адрес Роналду, поскольку искренне восхищаюсь им», - написал Маседу.
# Спорт / В мире
По материалам: gogetnews.info

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