Роспотребнадзор рассказал о нарушении карантина в торговых точках Петербурга

Анастасия Иванова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

С 28 марта на неделю в Санкт-Петербурге, как и по всей стране, закрыты рестораны, кафе и другие торговые точки, кроме продуктовых и аптек. За это время торговые объекты нарушили карантин 141 раз, сообщают «Невские новости» со ссылкой на местное управление Роспотребнадзора.

Проверку на соблюдение карантинных правил проводили полицейские и районные администрации. В период с 28 по 31 марта они проинспектировали около 6 тысяч объектов, нарушения выявлены в 141 месте. Среди них — рюмочные, компьютерные клубы, магазины, торгующие товарами не первой необходимости, и ломбарды.

Накануне губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ввел для жителей города режим полной самоизоляции в связи с распространением коронавирусной инфекции: до 14 апреля — для граждан старше 65 лет, до 5 апреля не покидать места проживания без особой необходимости предписано всем.