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Россия раскритиковала вступление Северной Македонии в НАТО

Россия раскритиковала вступление Северной Македонии в НАТОФото: Zhang Liyun / Globallookpress.com

Россия раскритиковала вступление Северной Македонии в НАТО. Соответствующий комментарий появился на сайте министерства иностранных дел страны.

«Присоединение Скопье к альянсу не несет никакой добавленной стоимости ни европейской, ни региональной, ни национальной безопасности», — говорится в опубликованном тексте. В МИД России подчеркнули, что это событие не способствует и борьбе с общими угрозами, включая пандемию коронавируса. Вместо этого расширение НАТО будет только создавать новые разделительные линии.

Кроме того, в ведомстве отметили, что до сих не прозвучало ни одного внятного обоснования необходимости вступления Северной Македонии в НАТО. В тексте подчеркивается, что для обещанных населению экономического роста и укрепления правового государства «совершенно необязательно вступать в военно-политический блок». Вместо этого от Скопье уже сейчас требуют повысить расходы на оборону и покупать американское вооружение и технику.

21 марта Северная Македония подписала финальный документ о вступлении в НАТО, необходимый для присоединения к членам альянса. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО готова приветствовать 30-ю страну-участницу объединения.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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