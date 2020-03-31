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Россиян предложили лишить нормального доступа к зарубежным интернет-сервисам

Россиян предложили лишить нормального доступа к зарубежным интернет-сервисамФото: Globallookpress.com

Депутат Госдумы от «Единой России» Антон Горелкин предложил лишить россиян нормального доступа к зарубежным интернет-сервисам, которые не исполняют требования российского законодательства. Как пишет «Коммерсантъ», инициатива может коснуться в том числе Facebook, Twitter и Telegram.

Горелкин направил письма Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Минкомсвязи 30 марта. В предложении говорится о том, что операторы связи обязаны будут на время карантина из-за коронавируса давать приоритет трафику отечественных интернет-сервисов и тех иностранных, которые платят налоги в России. Депутат считает, что при перегрузке сетей нужно снижать качество доступа к иностранным ресурсам, не соблюдающим российское законодательство.

По его мнению, важно поддержать отечественные ресурсы. Критериями для попадания в список депутат предложил считать отсутствие нарушений в России и своевременную уплату налогов. «Большинство международных IT-компаний давно и добросовестно работают в России, поэтому доступ к их сервисам должен оставаться стабильным наравне с отечественными», — уверен Горелкин.

Ранее президент МТС Алексей Корня попросил россиян воздержаться от пересылки мемов и больших по объему видео в интернете. По его словам, пропускная способность сетей ограничена и необходимо снизить нагрузки на них.

Горелкин — автор резонансного законопроекта об определении «значимых информационных ресурсов» и ограничении до 20 процентов доли иностранного капитала в интернет-ресурсах. Проект был внесен в Госдуму в июле и в случае принятия мог, в частности, повлиять на деятельность компаний «Яндекс» и Mail.ru Group. В тот же день, 18 ноября, когда «Яндекс» разработал новую структуру управления компанией, Горелкин отозвал законопроект для доработки.

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По материалам: lenta.ru

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