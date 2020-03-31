Россияне забрали из банков валюту на триллионы долларов

Вадим Карасев

Фото: Владислав Содель / «Коммерсантъ»

С началом первой волны ослабления курса рубля российские вкладчики сняли со счетов в отечественных банках порядка двух триллионов долларов, пишет «Коммерсантъ». Издание отмечает, что это примерно два процента от объема всех валютных депозитов.

Это произошло в феврале, когда в стране еще не принимались меры по сдерживанию распространения коронавируса. В частности, из Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка было выведено по 300–360 миллионов долларов, а из менее крупных банков забрали по 120-200 миллионов. Продолжение оттока валюты продолжится и в марте, поскольку деньги могут начать снимать предприниматели на решение срочных задач на фоне пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что накоплений россиян в случае потери работы в среднем хватит на 63 дня. При этом почти половина, 42 процента, после увольнения будет в состоянии оплачивать все необходимые расходы лишь в течение нескольких недель.

По последним данным, в России коронавирусом заражены более двух тысяч человек. В некоторых регионах введен режим самоизоляции.