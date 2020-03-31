Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Россияне забрали из банков валюту на триллионы долларов

Россияне забрали из банков валюту на триллионы долларовФото: Владислав Содель / «Коммерсантъ»

С началом первой волны ослабления курса рубля российские вкладчики сняли со счетов в отечественных банках порядка двух триллионов долларов, пишет «Коммерсантъ». Издание отмечает, что это примерно два процента от объема всех валютных депозитов.

Это произошло в феврале, когда в стране еще не принимались меры по сдерживанию распространения коронавируса. В частности, из Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка было выведено по 300–360 миллионов долларов, а из менее крупных банков забрали по 120-200 миллионов. Продолжение оттока валюты продолжится и в марте, поскольку деньги могут начать снимать предприниматели на решение срочных задач на фоне пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что накоплений россиян в случае потери работы в среднем хватит на 63 дня. При этом почти половина, 42 процента, после увольнения будет в состоянии оплачивать все необходимые расходы лишь в течение нескольких недель.

По последним данным, в России коронавирусом заражены более двух тысяч человек. В некоторых регионах введен режим самоизоляции.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Совет Федерации одобрил введение штрафов за завышение цен на лекарства
Совет Федерации одобрил введение штрафов за завышение цен на лекарства
Ревматизм стал платой за выживание в Малом ледниковом периоде
Ревматизм стал платой за выживание в Малом ледниковом периоде
Коронавирусную пародию хита Queen посмотрели более трех миллионов раз
Коронавирусную пародию хита Queen посмотрели более трех миллионов раз
Россияне забрали из банков валюту на триллионы долларов
Россияне забрали из банков валюту на триллионы долларов
Малышева назвала способ сократить сроки карантина в России
Малышева назвала способ сократить сроки карантина в России
Оксана Самойлова подает на развод с Джиганом: "Все 10 лет счастливой семейной жизни были обманом"
Оксана Самойлова подает на развод с Джиганом: "Все 10 лет счастливой
"Многие не знают, что заражены": немка с COVID-19 рассказала о болезни
"Многие не знают, что заражены": немка с COVID-19 рассказала о болезни
Песков: нынешняя ситуация на рынке нефти не в интересах США и России
Песков: нынешняя ситуация на рынке нефти не в интересах США и России
Оксана Самойлова: «Я подаю на развод с Джиганом!»
Оксана Самойлова: «Я подаю на развод с Джиганом!»
От сбрившего брови рэпера Джигана ушла жена
От сбрившего брови рэпера Джигана ушла жена
Психология самоизоляции: как не ругаться, не лениться и проводить время с пользой
Психология самоизоляции: как не ругаться, не лениться и проводить
Сбербанк получил первые обращения об отсрочке по кредитам от отельеров
Сбербанк получил первые обращения об отсрочке по кредитам от отельеров

Топ на сегодня

Названо обязательное условие лечения коронавируса на дому в Москве
Названо обязательное условие лечения коронавируса на дому в Москве
Трамп рассказал о российском самолете с медоборудованием в помощь
Трамп рассказал о российском самолете с медоборудованием в помощь
Мишустин уволил главу департамента госслужбы и кадров правительства
Мишустин уволил главу департамента госслужбы и кадров правительства
Мадуро: глобальное восстановление от коронавируса зависит от ОПЕК+
Мадуро: глобальное восстановление от коронавируса зависит от ОПЕК+
Премьер Израиля ушёл на карантин: контактировал с инфицированной Covid-19
Премьер Израиля ушёл на карантин: контактировал с инфицированной

Еще по теме

Россияне бросились скупать валюту
Вкладчики забрали из банков Латвии 365 миллионов евро за неделю
Россияне резко разлюбили валюту
Подсчитаны потери банков от коронавируса