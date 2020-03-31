"Русские куклы": в Британии раскритиковали российские методы воспитания фигуристов

Вадим Карасев

Британская газета The Guardian выступила с резкой критикой российских методов воспитания юных фигуристок. В материале предлагается обратить внимание на то, какой ценой они изменили свой вид спорта.



Издание пишет о "русских куклах" – фигуристках Алене Косторной, Анне Щербаковой и Александре Трусовой, известных своими прыжками. Элементы таких выступлений опасны для "сырых, только формирующихся детей", считают в Лондоне.

"Фигуристы, как и представители некоторых других видов спорта, растут в авторитарной культуре, где травмы и психологические проблемы воспринимаются как слабость... Чрезмерные нагрузки ведут к стрессовым переломам и наносят ущерб здоровью. В США, Финляндии и Швеции подростки сталкиваются с этим уже в 12 лет. В России наверняка еще раньше".

Авторы публикации подчеркивают, что зрители начинают терять интерес к юным чемпионкам и "скучают по эмоциям зрелых женщин". Трудно наблюдать за детскими выступлениями, поскольку, как считают британцы, "нельзя не думать, что стоит за их успехами". Среди проблем юных спортсменок – боязнь полового созревания, поскольку это приводит к увеличению веса, а в фигурном спорте этот параметр должен быть минимальным.

В конце статьи говорится, что тренер Этери Тутберидзе работает хотя и жестко, но в рамках существующих правил. Поэтому все фигурное катание, как вид спорта, "должно ставить неудобные впоросы".

Как сообщал Ruposters, ранее в Германии возмутились триумфом российских фигуристок, назвав его "слишком детским".