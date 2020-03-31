Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

"Русские куклы": в Британии раскритиковали российские методы воспитания фигуристов

"Русские куклы": в Британии раскритиковали российские методы воспитания фигуристов

Британская газета The Guardian выступила с резкой критикой российских методов воспитания юных фигуристок. В материале предлагается обратить внимание на то, какой ценой они изменили свой вид спорта.

Издание пишет о "русских куклах" – фигуристках Алене Косторной, Анне Щербаковой и Александре Трусовой, известных своими прыжками. Элементы таких выступлений опасны для "сырых, только формирующихся детей", считают в Лондоне.

"Фигуристы, как и представители некоторых других видов спорта, растут в авторитарной культуре, где травмы и психологические проблемы воспринимаются как слабость... Чрезмерные нагрузки ведут к стрессовым переломам и наносят ущерб здоровью. В США, Финляндии и Швеции подростки сталкиваются с этим уже в 12 лет. В России наверняка еще раньше".

Авторы публикации подчеркивают, что зрители начинают терять интерес к юным чемпионкам и "скучают по эмоциям зрелых женщин". Трудно наблюдать за детскими выступлениями, поскольку, как считают британцы, "нельзя не думать, что стоит за их успехами". Среди проблем юных спортсменок – боязнь полового созревания, поскольку это приводит к увеличению веса, а в фигурном спорте этот параметр должен быть минимальным.

В конце статьи говорится, что тренер Этери Тутберидзе работает хотя и жестко, но в рамках существующих правил. Поэтому все фигурное катание, как вид спорта, "должно ставить неудобные впоросы".

Как сообщал Ruposters, ранее в Германии возмутились триумфом российских фигуристок, назвав его "слишком детским".

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Винокур раскрыл результаты теста на коронавирус
Винокур раскрыл результаты теста на коронавирус
В Москве начали сдавать питомцев в аренду для прогулок во время карантина
В Москве начали сдавать питомцев в аренду для прогулок во время
Порноактриса развенчала мифы о работе в секс-индустрии
Порноактриса развенчала мифы о работе в секс-индустрии
Миру предсказали дефицит продовольствия
Миру предсказали дефицит продовольствия
В Приморье подтвердили два новых случая коронавируса
В Приморье подтвердили два новых случая коронавируса
Бен Аффлек и Ана де Армас на прогулке в Санта-Монике: новые фото пары
Бен Аффлек и Ана де Армас на прогулке в Санта-Монике: новые фото пары
Стало известно о результате теста Нетаньяху на коронавирус
Стало известно о результате теста Нетаньяху на коронавирус
"Русские куклы": в Британии раскритиковали российские методы воспитания фигуристов
"Русские куклы": в Британии раскритиковали российские методы
Мариинский театр покажет свои лучшие спектакли в соцсетях
Мариинский театр покажет свои лучшие спектакли в соцсетях
В Госдуму внесли закон о налоге с доходов по крупным вкладам
В Госдуму внесли закон о налоге с доходов по крупным вкладам
Всемирный банк резко ухудшил прогноз по росту ВВП Китая
Всемирный банк резко ухудшил прогноз по росту ВВП Китая
Военные из РФ и Турции совместно проверили посты вдоль трассы в Сирии
Военные из РФ и Турции совместно проверили посты вдоль трассы в Сирии

Топ на сегодня

Эксперт: Ослабление доллара к евро — хороший сигнал для рынков
Эксперт: Ослабление доллара к евро — хороший сигнал для рынков
Австралийцы с лайнера Vasco da Gama пройдут карантин на острове
Австралийцы с лайнера Vasco da Gama пройдут карантин на острове
Российские власти одобрили повышение штрафов за нарушение карантина
Российские власти одобрили повышение штрафов за нарушение карантина
В России зарегистрированы 1534 случая инфицирования коронавирусом
В России зарегистрированы 1534 случая инфицирования коронавирусом
Полиция просит продлить сроки следствия по делу Шеремета: еще около 20 экспертиз
Полиция просит продлить сроки следствия по делу Шеремета: еще около

Еще по теме

Суровое воспитание может изменить мозг детей
Скандал начался в Финляндии из-за публикации данных о слежке за военными РФ
Женская ходьба на 50 км будет включена во Всероссийский реестр видов спорта - ВФЛА
Психические расстройства юристов отрицательно сказываются на обществе