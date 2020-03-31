Сайт с анимационным порно стал бесплатным и не выдержал наплыва желающих

Вадим Карасев

Фото: Chris McGrath / Getty Images

Популярный англоязычный хентай-портал Fakku объявил о введении временной бесплатной подписки для всех желающих. Как сообщает Vice, вскоре после открытия полного доступа к материалам сайт с анимационным порно не выдержал наплыва желающих и перестал работать.

Представители Fakku пошли на такие меры из-за пандемии коронавируса. «В мире продолжают практиковать социальную дистанцию, чтобы остановить распространение COVID-19. Мы должны действовать вместе и оставаться дома», — говорится в Twitter-аккаунте компании.

Вскоре после публикации объявления сайт перестал работать, так как слишком много пользователей решили скачать внезапно ставший бесплатным контент. К моменту публикации новости работа портала была восстановлена. Уточняется, что доступ к порносайту будет бесплатным в течение двух недель.

Ранее сайт Pornhub сообщал, что 24 марта в России был зафиксирован феноменальный рост аудитории — на 57,1 процента. В компании связали это с введением карантинных мер из-за распространения коронавируса.

На статистику могло повлиять и объявление о введении временного бесплатного премиум-доступа. Pornhub ввел возможность получить Premium без каких-либо оплат со стороны пользователей также для борьбы с распространением нового вируса.