САП открыла дело по "пленкам Ермака"

Алексей Вольцев

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти, сообщает пресс-служба САП в понедельник, 30 марта."Заместитель генерального прокурора - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий зарегистрировал уголовное производство по факту возможного злоупотребления влиянием при назначении лиц на должности в органы государственной власти",- говорится в сообщении.В САП информируют, что к ним поступило обращение народного депутата Украины Гео Лероса о совершении коррупционных преступлений при назначении конкретных лиц на должности главы областной государственной администрации и директора государственного предприятия."Кроме того, в своем обращении народный депутат просит проверить причастность руководства Офиса президента Украины к совершению указанного преступления", - говорится в сообщении.В САП отмечают, что 30 марта 2020 года сведения о возможном совершении уголовного преступления внесены в ЕРДР, досудебное расследование поручено детективам Национального антикоррупционного бюро Украины.Напомним, что 29 марта нардеп от Слуги народа Гео Лерос опубликовал видео, на которых брат главы Офиса президента Денис Ермак обсуждает вопросы назначения на государственные должности.