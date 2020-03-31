Сбербанк получил первые обращения об отсрочке по кредитам от отельеров

Вадим Карасев

Фото: Константин Кокошкин / «Коммерсантъ»

В Сбербанк менее чем за неделю поступило более 250 обращений от клиентов в сфере гостиниц и торговой недвижимости о реструктуризации кредитов, в частности об отсрочке платежей. Об этом рассказал зампред правления Сбербанка Анатолий Попов, пишет «Интерфакс».

Топ-менеджер кредитной организации отметил, что менее недели назад банк запустил программу поддержки корпоративных клиентов. По словам Попова, в основном клиенты обращаются за консультацией к своему клиентскому менеджеру, интересуются условиями.

По оценке представителей банка, треть обращений будет переведена в заявки на реструктуризацию и одобрена в ближайшие две недели. Кредитный портфель Сбербанка в этих сферах составляет один триллион рублей. «В беспрецедентно короткие сроки в банке на системном уровне были разработаны условия типовой реструктуризации кредитов клиентов этих отраслей, суть которых в переносе платежей (процентов и основного долга) второго, а в ряде случаев и третьего квартала на более поздние периоды», — сказал он, добавив, что кроме того, была отменена надбавку за капитализацию процентов при полном или частичном переносе их уплаты.

Ранее в Сбербанке заявили, что пострадавшие в связи с пандемией коронавируса россияне смогут взять кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам. Отсрочка выплат может быть предоставлена на срок до полугода с увеличением срока кредитования до 12 месяцев. При этом неустойки за невыполнение обязательств по кредиту будут отменены.

25 марта в ходе обращения к нации президент Владимир Путин пообещал россиянам отсрочку по ипотеке. Речь идет о тех заемщиках, чей доход в связи с пандемией сократился более чем на 30 процентов. Позднее глава государства поручил подготовить поправки о кредитных каникулах.