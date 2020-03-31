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Схема на 15 млн грн. ГПУ разоблачила махинации при продаже медицинских масок в Испанию

Схема на 15 млн грн. ГПУ разоблачила махинации при продаже медицинских масок в Испанию
Офис генерального прокурора совместно с Государственной фискальной службой разоблачили схему по минимизации налогов при продаже медицинских масок (респираторов) за границу.
По данным следствия, должностные лица ряда украинских предприятий, используя реквизиты физического лица-предпринимателя, в течение февраля-марта 2020 года продали гражданину Китая 300 тыс. респираторных масок по цене, ниже рыночной.

"В дальнейшем указанный гражданин КНР в порядке прохождения упрощенного таможенного контроля товаров, которые не подлежат письменному декларированию, вывез их в Испанию. Таким образом, по предварительным расчетам, уклонение от уплаты налога могло составить свыше 15 млн грн", – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по факту уклонения от уплаты налогов. В ходе обысков изъяли доказательства, которые могут свидетельствовать о факте совершения преступления.
В Офисе генпрокурора отметили, что основанием для открытия дела по данному факту стало журналистское расследование, опубликованное в интернете.

Напомним, что в середине марта на испанском телевидении показали разгрузку украинских защитных масок и респираторов. Глава Гостаможенной службы Максим Нефьодов заявил, что эти поставки в Испанию были легальными. На экспорт конкретно эти маски ушли 2 и 7 марта, границу они прошли 3 и 8 марта соответственно. Постановление же о запрете экспорта медицинских товаров и препаратов Кабмин принял только 11 марта.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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