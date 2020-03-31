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СМИ: Норвегия решила увеличить переизбыток нефти на мировом рынке

СМИ: Норвегия решила увеличить переизбыток нефти на мировом рынке
Норвегия, несмотря на низкие цены на нефть, планирует еще больше увеличить ее избыток на мировом рынке, сообщает агентство Bloomberg.

Норвежская государственная компания Equinor ASA намерена увеличить добычу на месторождении Йохан Свердруп в Северном море, выйдя на максимум в 470 тысяч баррелей в день уже в мае.

Это, по меньшей мере, на месяц раньше срока, и на 30 тысяч баррелей в сутки больше, чем прогнозировалось, что в условиях перепроизводства и нефтяной войны осложнит ситуацию на рынке, отмечает агентство.


При этом предполагается, что в конце 2022 года Норвегия ежедневно будет добывать 690 тысяч баррелей .

# Экономика
По материалам: ria.ru

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