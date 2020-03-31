СМИ: Разведка США ищет «точную информацию» о коронавирусе в четырёх странах

Влада Некрасова

Разведывательное сообщество США, пытающееся составить точную картину распространения коронавируса нового типа (Covid-19), обнаружило серьёзные пробелы в своей способности оценить эпидемиологические ситуации в Китае, России и Северной Корее. Об этом сегодня, 31 марта, передаёт Reuters со ссылкой на осведомлённые источники в американской администрации.

Разведслужбы США также имеют ограниченное представление о последствиях пандемии в Иране, хотя информация о случаях заражения и смертях среди правящей элиты этой страны и обычных граждан становится все более доступной в официальных и социальных СМИ, сообщили собеседники агентства.

Указанные четыре страны известны американским спецслужбам как «трудные мишени» из-за «жёсткого государственного контроля над информацией» и «сложности, даже в обычное время, сбора разведданных в их закрытых руководящих кругах».

Точная оценка вспышек заболевания в этих странах помогла бы США и международному сообществу ограничить человеческие и экономические потери от Covid-19, утверждают источники в Вашингтоне. При этом отмечается, что американская разведка ищет не только точные цифры, но и «любые признаки политических последствий того, как эти страны пытаются разрешить кризис».

«Мы хотим иметь как можно более точное представление в реальном времени о том, где находятся глобальные горячие точки и где они появляются», — сказал Джереми Конандайк, эксперт аналитического Центра глобального развития, который возглавлял Управление США по оказанию помощи в случае стихийных бедствий за рубежом в период с 2013 по 2017 год, в частности, во время борьбы с эпидемией Эболы.

«Мир не избавится от этой штуки, пока мы не избавимся от неё повсюду», — добавил он.

Разведслужбы США впервые начали сообщать о коронавирусе в январе и предупредили американских законодателей об эпидемии в китайском Ухане, где болезнь появилась в конце прошлого года, сообщили источники, которые просили не называть их имён.

Управление директора Национальной разведки США, которое контролирует 17 американских разведывательных служб, отказалось от комментариев.

Северная Корея утверждает, что у неё не было ни одного случая заболевания, несмотря на то, что она граничит с Китаем. Тем не менее, Пхеньян обратился к международным агентствам по оказанию помощи за предоставлением ему медицинских масок и наборов для тестирования.

На прошлой неделе госсекретарь США Майк Помпео сослался на недостаток точной информации о России и Иране и обвинил Китай в кампании «дезинформации», которую Пекин отрицает.

Китай, который сообщил о более чем 81 000 заболевших и свыше 3300 смертей, в последние дни говорит об отсутствии новых случаев заражения внутри страны. Однако власти КНР по-прежнему настороженно относятся к путешественникам, возвращающимся из-за рубежа.

По словам одного из источников Reuters, США считают, что заявления китайских властей об отсутствии новых случаев заражения «могут отчасти быть правдой». При этом американские спецслужбы до сих пор не верят в то, что Китай взял распространение коронавируса под контроль.

Однако, по словам Конандайка, несмотря на то, что Пекин скрыл всю тяжесть первоначальной вспышки эпидемии, сейчас он, похоже, не манипулирует цифрами. Китай, пожалуй, является самой успешной страной с точки зрения очень масштабного роста и быстрой его ликвидации, отмечает эксперт. «Если их количество случаев реально, очень важно понять их подход и адаптировать его (к другим странам)», — заключил он.