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Собчак переболела коронавирусом

Собчак переболела коронавирусомКсения СобчакФото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Ведущая Ксения Собчак переболела коронавирусом. Она рассказала об этом во время совместного прямого эфира с мужем Константином Богомоловым на его странице в Instagram.

«Я давно переболела коронавирусом...Меня теперь уже ничего не берет. В начале декабря я свалилась со страшной болезнью, просто лежала и не могла встать. Я никогда до этого так не болела. Кашель, температура, ломота», — рассказала Собчак. По словам ведущей, ей поставили диагноз «атипичная пневмония» и прописали антибиотики.

Также Собчак поделилась с подписчиками, что после болезни у нее появились осложнения, она потеряла голос, который помог восстановить фониатр. «Мне адреналин капали через трубочку», — добавила она.

Ранее Собчак заявила, что в связи с распространением коронавируса в мире пришло время истероидов — тех, кто и раньше переживал за судьбу человечества.

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По материалам: lenta.ru

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