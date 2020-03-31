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Совет Федерации одобрил введение штрафов за завышение цен на лекарства

Совет Федерации одобрил введение штрафов за завышение цен на лекарства

Совет Федерации одобрил на внеочередном пленарном заседании во вторник поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП), которые вводят ответственность за завышение цен на лекарства.

Как следует из законопроекта, за такие правонарушения для должностных лиц предлагается установить штраф в размере от 250 тысяч рублей до 500 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц — штраф в двукратном размере выручки, излишне полученной от продажи препаратов за весь период их реализации с нарушениями.

Как сообщало ИА Newstes, изначально в законопроекте, внесённом партией «Справедливая Россия», предлагались штрафы для должностных лиц — от 150 тысяч до 600 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 150 тысяч до 600 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, для юридических лиц — от 2 млн до 6 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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