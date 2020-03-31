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Совфед одобрил закон о налоговых компенсациях при торговле маркированными товарами

Совфед одобрил закон о налоговых компенсациях при торговле маркированными товарами

Тема: Пленарное заседание Совета Федерации 31 марта 2020 года


Налогоплательщики, которые занимаются торговлей товарами, подлежащими обязательной маркировке, получат налоговые компенсации при вынужденном переходе с одного налогового режима на другой. Закон об этом одобрил Совет Федерации во вторник.

Документ инициировала группа депутатов Госдумы во главе с председателем Комитета палаты по бюджету и налогам Андреем Макаровым. Закон будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года, и коснется как организаций, так и индивидуальных предпринимателей.

Сейчас законодательством установлен запрет на применение системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД) и патентной системы налогообложения (ПСН) в отношении розничной торговли подлежащими обязательной маркировке средствами идентификации товарами. Речь идет о лекарствах, обуви, одежде, изделий из меха.

Авторы подчеркивают, что налогоплательщики, применяющие соответствующие специальные налоговые режимы, вынуждены переходить на иные режимы налогообложения не добровольно, а на основании закона. В качестве компенсационной меры законом предлагается предоставить таким налогоплательщикам возможность учета расходов на приобретение товаров в период применения ЕНВД и ПСН, которые не были реализованы до перехода налогоплательщиков с указанных налоговых режимов на упрощенную систему налогообложения.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в марте.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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