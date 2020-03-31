США приготовились ко второй волне коронавируса

Вадим Карасев

Фото: White House / Globallookpress.com

Коронавирус SARS-CoV-2 может вызвать новую вспышку пневмонии уже осенью этого года, но Соединенные Штаты будут к ней готовы, заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи на совместной конференции с президентом США Дональдом Трампом.

«К тому времени у нас будут способы с ним бороться, которых не было ранее», — подчеркнул Фаучи. По его словам, технологии проверки и отслеживания вируса к тому времени будут усовершенствованы, а также стоит ожидать, что будет готова вакцина — ее разработка уже в процессе.

«Я надеюсь, что этого не случится, но мы определенно готовы», — ответил на вопрос о вероятности новой вспышки присутствовавший на пресс-конференции глава США.

Ранее Трамп спрогнозировал, что пик смертности от коронавируса в стране будет достигнут в течение двух недель. По его словам, на это указывают модели возможного развития ситуации. Он добавил, что если жертвами инфекции станут менее 200 тысяч человек, то это будет хорошим показателем.

В США более 164,5 тысячи зараженных коронавирусом; 3,1 тысячи человек погибли, 5,8 тысячи — вылечились. Штаты обогнали все страны мира по количеству зараженных.