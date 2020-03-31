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Тимати: «Мне сейчас страшновато за Джигана»

Тимати: «Мне сейчас страшновато за Джигана»
Еще недавно Тимати конфликтовал с Джиганом, который далеко не мирно ушел из лейбла Black Star. Но сейчас, наблюдая за неадекватным поведением своего бывшего артиста, продюсер готов забыть былые обиды и прийти ему на помощь.

Поговаривают, что Джиган и Оксана Самойлова находятся на грани развода из-за его пристрастия к выпивке и запрещенным препаратам. По этому поводу высказался коллега 34-летнего артиста — Тимати. 

«Джига, по-братски, у нас в 2020-м есть всего две темы: это COVID-19 и твой Instagram. Даже если гипотетически представить, что в 2019-м мне бы сказали, что ты сможешь стать главным ньюсмейкером страны, я бы рассмеялся этому человеку в лицо. Вопрос только — какой ценой. Я смеялся в начале, но сейчас уже как-то страшновато. Я не держу на тебя никаких обид или зла, хочу чтобы у тебя снова все было в порядке и как можно быстрее! Если тебе понадобится моя помощь, ты всегда можешь на нее рассчитывать. Напиши! Номер тот же», — отметил основатель Black Star после того, как Джиган вдруг признался ему в... любви.

Фанаты Джигана тоже серьезно обеспокоены его поведением. Рэпер публикует видео прошлых лет, оставляя под ними непонятные комментарии. Вчера артист удивил публику тем, что показал фото, на котором изображен нагишом. Жена звезды отказывается что-либо комментировать, зато дает понять — в семье действительно есть проблемы.

«Знаю, что все хотят подробностей и разъяснений, но позвольте мне слушать и слышать только себя. Возможно, когда-нибудь я поделюсь своей историей, но точно не сейчас. В любом случае все, что было, — было не зря. Потому что наш союз подарил мне самое большое счастье — моих замечательных детей», — призналась Оксана Самойлова.

Напомним, 18 февраля у супругов родился четвертый ребенок — долгожданный сын Давид. После этого Джиган будто сошел с ума — празднование радостного события зашло слишком далеко. Рэпер попал в реабилитационную клинику в Майами, где провел неделю. Ходили слухи, якобы он, будучи в нетрезвом виде, поднял руку на жену. Позже Оксана опровергла сплетни.

«Даже не знаю с чего начать. Я бы просто промолчала, но учитывая, что ситуация развернулась у всех на виду, наверное, какие-то комментарии мне все-таки придется дать. Во-первых, хочу сказать что ни меня, ни детей никто не бил! Родительских прав я никого не лишаю. Как бы там ни было, сейчас я должна помочь папе своих детей выбраться из беды. Что будет дальше, не знаю. Спасибо всем за поддержку и сопереживания», — заявляла брюнетка.

Фото: Instagram

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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