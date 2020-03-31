Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием

Вадим Карасев

Фото: Stefani Reynolds / Globallook

Россия и Китай отправили США самолет с медоборудованием в связи с пандемией коронавируса, заявил американский лидер Дональд Трамп. Его слова приводит ТАСС.

«У нас отличные отношения со многими странами. Китай прислал нам некоторые вещи <...>. Россия прислала нам очень и очень большой самолет <...> медицинского оборудования. Это очень мило», —сказал глава Белого дома.

Ранее Трамп спрогнозировал, что пик смертности от коронавируса в стране будет достигнут в течение двух недель. По его словам, на это указывают модели возможного развития ситуации. Он добавил, что если жертвами инфекции станут менее 200 тысяч человек, то это будет хорошим показателем.

В США более 143,7 тысячи зараженных коронавирусом; 2,5 тысячи человек погибли, 4 тысячи — вылечились. Штаты обогнали все страны мира по количеству зараженных.