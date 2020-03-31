Трамп рассказал о российском самолете с медоборудованием в помощь

Лидия Мартынова

Москва прислала в США самолет с медицинским оборудованием в рамках помощи по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом на брифинге в Белом доме рассказал американский лидер Дональд Трамп.

«Россия прислала очень-очень большой самолет со многими вещами, медицинским оборудованием. Это очень мило», — сказал он.

Президент также отметил, что «некоторые вещи» для борьбы с коронавирусом прислал и Китай.

«Другие страны прислали нам что-то. Я был очень удивлен, приятно удивлен», — отметил Трамп.

По последним данным, в США зафиксировали более 160 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. Умерли свыше 2,9 тыс. человек.

Ранее, как уже сообщало ИА Newstes, Трамп обсудил распространение коронавирусной инфекции и борьбу с ней с президентом России Владимиром Путиным.