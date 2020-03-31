Трамп: В лучшем случае от коронавируса умрет от 100 до 200 тыс. американцев

Алексей Вольцев

Президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме в понедельник заявил, что если в стране от коронавируса умрет от 100 до 200 тысяч американцев, это еще будет хорошим результатом. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома в Twitter.По словам американского лидера, количество смертей от коронавирусной болезни могло бы достичь 2,2 миллиона человек, если бы правительство не предпринимало все необходимые меры."Если нам удастся сократить количество смертей до 100-200 тысяч человек, это значит, мы хорошо поработали, хотя "это ужасное число", – сказал Трамп.Он добавил, что пик смертности в США, вероятно, наступит через две недели, и объявил, что ограничения в рамках борьбы с распространением коронавируса продлеваются до 30 апреля.После 12 апреля, заявил президент США, количество смертей от COVID-19 должно начать снижаться.Трамп подчеркнул важность того, чтобы все жители следовали рекомендациям врачей."Ничто не может быть хуже, чем объявить победу до того, как победил", − сказал он.По его прогнозам, страна "начнет восстанавливаться" от пандемии коронавируса к 1 июня.