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Трамп: В лучшем случае от коронавируса умрет от 100 до 200 тыс. американцев

Трамп: В лучшем случае от коронавируса умрет от 100 до 200 тыс. американцев
Президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме в понедельник заявил, что если в стране от коронавируса умрет от 100 до 200 тысяч американцев, это еще будет хорошим результатом. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома в Twitter.

По словам американского лидера, количество смертей от коронавирусной болезни могло бы достичь 2,2 миллиона человек, если бы правительство не предпринимало все необходимые меры.
"Если нам удастся сократить количество смертей до 100-200 тысяч человек, это значит, мы хорошо поработали, хотя "это ужасное число", – сказал Трамп.

Он добавил, что пик смертности в США, вероятно, наступит через две недели, и объявил, что ограничения в рамках борьбы с распространением коронавируса продлеваются до 30 апреля.

После 12 апреля, заявил президент США, количество смертей от COVID-19 должно начать снижаться.

Трамп подчеркнул важность того, чтобы все жители следовали рекомендациям врачей.

"Ничто не может быть хуже, чем объявить победу до того, как победил", − сказал он.

По его прогнозам, страна "начнет восстанавливаться" от пандемии коронавируса к 1 июня.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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