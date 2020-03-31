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У жителей Италии обнаружили иммунитет к коронавирусу

У жителей Италии обнаружили иммунитет к коронавирусуФото: Pixabay

У жителей итальянского города Феррара и прилегающих к нему территорий обнаружили иммунитет к коронавирусу. Как пишет издание La Nuova Ferrara, в провинции зарегистрирован крайне низкий процент инфицированных.

Так, в провинции Эмилия-Романья более 14 тысяч заразившихся, в то время как в Ферраре их всего 307. Такие данные подтвердил комиссар службы гражданской обороны Серджо Вентури. По его словам, по сравнению с другими провинциями, Феррара умудряется противостоять коронавирусу.

Он отметил, что в соседней Болонье случаи заражений многочисленны. «Возможно, дело в том, что это малярийная область, либо как-то связано с талассемией — заболеванием, наследуемым по рецессивному типу», — сказал Вентури.

Ранее исследователи Университета Миннесоты с помощью рентгеновской кристаллографии создали трехмерную карту белка коронавируса и клеточного белка ACE-2. Такая модель поможет ученым в поиске потенциальных лекарств, которые нейтрализуют SARS-CoV-2 до момента, как произойдет усиление репликации и дальнейшее распространение инфекции от одного человека к другому.

По последним данным, в Италии более 105 тысяч зараженных коронавирусом. Умерли более 12 тысяч человек, более 15 тысяч излечились.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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