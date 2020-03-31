Участницы обнаженной фотосессии с Собчак пожаловались на блокировки

Вадим Карасев

Фото: @xenia_sobchak

Телеведущая Ксения Собчак пожаловалась на то, что Instagram заблокировал фотографию, на которой она позировала с голой грудью. Кроме того, соцсеть лишила журналистку возможности проводить прямые эфиры. Об этом ведущая написала на своей странице в Instagram.

«Вчера я узнала, что Instagram заблокировал мою красивейшую мальдивскую фоточку с подружками, где мы нежно держим друг друга за самое дорогое», — написала Собчак. Вместе с ней на удаленном снимке позировали дизайнер Яна Расковалова и певица Наталья Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза. Девушки снялись частично обнаженными: грудь каждой из участниц фотосессии была прикрыта только рукой.

В комментариях к посту Собчак Расковалова сообщила, что тоже столкнулась с блокировками из-за публикации снимка из этой же серии. При этом на странице Ионовой похожая фотография не была удалена на момент публикации новости.

Фотография Собчак, Расковаловой и Ионовой была опубликована 14 февраля. Телеведущая назвала снимок своей валентинкой и указала, что ее супруг Константин Богомолов был «режиссером фотографии».