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Участники конкурса "Большая перемена" подключились к челленджу #ИнтервьюНаДиване

Участники конкурса "Большая перемена" подключились к челленджу #ИнтервьюНаДиване

28 марта в Москве стартовал Всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена». Конкурс задуман как онлайн-платформа для образования, развития и коммуникации учеников 8-10 классов. Регистрация участников открыта на сайте БольшаяПеремена.онлайн.

30 марта в сообществе "Большая перемена" запущен челлендж #ИнтервьюНаДиване. Инициатором проекта стала блогер Амина Tenderlybae. 

Участникам предложено записать на смартфон свое "интервью" и потренировать навыки интервьюера. Приветствуется, если будет записан разговор с пожилыми родственниками, учителями или знакомыми и выложить его в социальных сетях с хештегами #БольшаяПеремена и #ИнтервьюНаДиване. Лучшие видео будут опубликованы в социальных сетях известных блогеров, победители получат призы конкурса.

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По материалам: uposters.ru

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