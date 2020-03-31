Участники конкурса "Большая перемена" подключились к челленджу #ИнтервьюНаДиване

Вадим Карасев

28 марта в Москве стартовал Всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена». Конкурс задуман как онлайн-платформа для образования, развития и коммуникации учеников 8-10 классов. Регистрация участников открыта на сайте БольшаяПеремена.онлайн.



30 марта в сообществе "Большая перемена" запущен челлендж #ИнтервьюНаДиване. Инициатором проекта стала блогер Амина Tenderlybae.

Участникам предложено записать на смартфон свое "интервью" и потренировать навыки интервьюера. Приветствуется, если будет записан разговор с пожилыми родственниками, учителями или знакомыми и выложить его в социальных сетях с хештегами #БольшаяПеремена и #ИнтервьюНаДиване. Лучшие видео будут опубликованы в социальных сетях известных блогеров, победители получат призы конкурса.