Уходим на карантин: как сделать дом местом силы

Вадим Карасев

Из-за нависшей угрозы пандемии во многих странах объявлен карантин. Переходя к жизни в режиме самоизоляции, эксперты в области биоэнергетики дают рекомендации о том, как сделать дом местом силы и провести карантин без вреда для здоровья.

Весь мир охватывает паника из-за угрожающих новостей, которые касаются коронавируса. Переживать в сложившимся положении — нормально. Запрещать себе думать о плохом — малоэффективно, но чтобы беспокойство не захватывало вас полностью, важно настроиться на лучшее и обезопасить себя. Дверь каждого дома на сегодняшний день — это шлюз, отделяющий семейное спокойствие от биологической угрозы и паники. Сделать дом местом силы сейчас особенно важно.

Карантин при правильном подходе может стать этапом преобразования. Общественная суета отстраняет нас от внутреннего Я. Мы не в силах повлиять на обстановку в мире, но можем обрести источник энергии внутри себя и своего дома. Если не поддаваться панике, можно воспользоваться временем в самоизоляции для поиска ответов на волнующие вопросы. Мир переживает сейчас тяжелые времена, но это не должно принести разрушение вашей личности. Для этого нужно действовать по шагам, начав с простых практик:

Вспомните все, что вызывало у вас улыбку, доставляло радость. Это поможет выработать привычку фокусироваться на приятных аспектах жизни.Чтобы избавиться от беспокойства, важно уметь расслабляться. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют начать с простых упражнений, например медитации, дыхательной гимнастики, чтения мантр.— например, фэн-шуй или васта.Определите для себя периодичность уборки и придерживайтесь графика. Это не только научит самодисциплине, но и поможет сохранить стерильную обстановку в доме., которые этого требуют. Для многих людей сейчас важнее всего сфера здоровья.позитивными мыслями и хорошим настроением.Поищите для себя новое хобби, ведь, как известно, творчество — это кислород для нашей души. Творческая энергия сродни целительной. Причем не только для человека, но и для всего окружающего пространства.— это наполнит дом вкусными ароматами и уютом. Но не забывайте дезинфицировать все покупки.Ее звучание в доме укрепляет его энергетику.(обид, проблем, скандалов, склок), чтобы всем членам семьи было легко и комфортно находиться в доме.как можно чаще, чтобы предотвратить визит коронавируса в дом.. Это очистит ауру дома и наполнит ее светом.. Также можно изготовить обереги своими руками для дома и членов семьи.