В автокатастрофе погиб известный украинский банкир: первые подробности

Лидия Мартынова

Во вторник, 31 марта, в ДТП на трассе Киев — Чоп погиб бывший владелец банка «Аваль» Федор Шпиг. Ранее ДТП в Киеве полностью парализовало движение на крупной улице.

Как сообщает ТСН, авария произошла возле села Романовка Новоград-Волынского района Житомирской области. Шпиг управлял Mercedes и направлялся в сторону Житомира. В какой-то момент он не справился с управлением, машина съехала в кювет и перевернулась.

Погибли Федор Шпиг и пассажирка автомобиля.

«Еще одна пассажирка в тяжелом состоянии была госпитализирована в центральную городскую больницу Новоград-Волынского района. В настоящее время экипаж ждет работников ГСЧС, поскольку транспортное средство горело», — проинформировали в пресс-службе Патрульной полиции Житомирской области.

Ранее сообщалось, что во время карантина аварийность на киевских дорогах значительно снизилась.