Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » В автокатастрофе погиб известный украинский банкир: первые подробности

В автокатастрофе погиб известный украинский банкир: первые подробности

В автокатастрофе погиб известный украинский банкир: первые подробности

Во вторник, 31 марта, в ДТП на трассе Киев — Чоп погиб бывший владелец банка «Аваль» Федор Шпиг. Ранее ДТП в Киеве полностью парализовало движение на крупной улице.

Как сообщает ТСН, авария произошла возле села Романовка Новоград-Волынского района Житомирской области. Шпиг управлял Mercedes и направлялся в сторону Житомира. В какой-то момент он не справился с управлением, машина съехала в кювет и перевернулась.

Погибли Федор Шпиг и пассажирка автомобиля.

«Еще одна пассажирка в тяжелом состоянии была госпитализирована в центральную городскую больницу Новоград-Волынского района. В настоящее время экипаж ждет работников ГСЧС, поскольку транспортное средство горело», — проинформировали в пресс-службе Патрульной полиции Житомирской области.

Ранее сообщалось, что во время карантина аварийность на киевских дорогах значительно снизилась.

# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Почти две тысячи россиян вернутся на родину 31 марта
Почти две тысячи россиян вернутся на родину 31 марта
В Кремле оценили разговор Путина и Трампа
В Кремле оценили разговор Путина и Трампа
В Литве коронавирусом заразились 64 медика
В Литве коронавирусом заразились 64 медика
Записавшая интервью с главврачом больницы в Коммунарке ушла на карантин
Записавшая интервью с главврачом больницы в Коммунарке ушла на
Клуб бывших жен: как разведенные звезды поддерживают Оксану Самойлову
Клуб бывших жен: как разведенные звезды поддерживают Оксану Самойлову
Мишустин поручил дать денег россиянам, остающимся за рубежом из-за пандемии
Мишустин поручил дать денег россиянам, остающимся за рубежом из-за
Эмма Уотсон высказалась против концепции традиционных браков: "У ЛГБТ-пар более здоровые отношения"
Эмма Уотсон высказалась против концепции традиционных браков: "У
Участницы обнаженной фотосессии с Собчак пожаловались на блокировки
Участницы обнаженной фотосессии с Собчак пожаловались на блокировки
Объем торгов на российском рынке акций в марте стал рекордным
Объем торгов на российском рынке акций в марте стал рекордным
Изолировавшийся Шварценеггер поиграл в шахматы с ослом
Изолировавшийся Шварценеггер поиграл в шахматы с ослом
Минздрав оценил степень готовности при ухудшении ситуации с COVID-19
Минздрав оценил степень готовности при ухудшении ситуации с COVID-19
Застрявшим за границей из-за коронавируса россиянам дадут денег
Застрявшим за границей из-за коронавируса россиянам дадут денег

Топ на сегодня

Названо обязательное условие лечения коронавируса на дому в Москве
Названо обязательное условие лечения коронавируса на дому в Москве
«Ворон», забравший жизнь. Мистическая смерть Брэндона Ли
«Ворон», забравший жизнь. Мистическая смерть Брэндона Ли
Трамп рассказал о российском самолете с медоборудованием в помощь
Трамп рассказал о российском самолете с медоборудованием в помощь
"Многие не знают, что заражены": немка с COVID-19 рассказала о болезни
"Многие не знают, что заражены": немка с COVID-19 рассказала о болезни
Финляндия продлит ограничения по коронавирусу
Финляндия продлит ограничения по коронавирусу

Еще по теме

Брат и сестра погибли в Кировской области по пути на похороны матери
Среди погибших в житомирском ДТП – грузин и двое россиян
На трассе Киев — Чоп под Житомиром опрокинулся микроавтобус, есть жертвы (фото)
На Донбассе погиб украинский полицейский