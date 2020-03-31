В Госдуму внесли закон о налоге с доходов по крупным вкладам

Лидия Мартынова

Законопроект, который предполагает налогообложение доходов от процентов по вкладам в России, внесен в Государственную думу для рассмотрения. Документ опубликован в базе данных парламента.

Речь идет о налоге в 12% на процентный доход физических лиц с вкладов размером более 1 миллиона рублей. При этом не будет облагаться налогом доход со вкладов в размере до 60 тыс. рублей в год.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что новая мера по взысканию налогов коснется только получаемых вкладчиками процентов — как с рублевых или валютных счетов в банках, так и с инвестиций в облигации.

По его словам, новый налог начнут взимать только с доходов за 2021 год, а уведомления об уплате граждане впервые получат в 2022 году.

С предложением ввести налог в среду, 25 марта, выступил президент Владимир Путин во время обращения к россиянам.