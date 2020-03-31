В Испании выявили 9 тысяч новых случаев коронавируса за сутки

Вадим Карасев

Фото: Joaquin Corchero / Globallookpress.com

В Испании за последние сутки выявили почти 9 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Об этом во вторник, 31 марта, сообщает Reuters со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Общее число зараженных в стране официально составляет более 94,4 тысячи. Также зарегистрировано 849 смертельных случаев — наибольшее число за сутки с начала эпидемии. Таким образом, число жертв болезни, вызванной коронавирусной инфекцией, в Испании выросло до 8189 человек.

25 марта стало известно, что первый вице-премьер Испании Кармен Кальво заразилась коронавирусом.

По данным университета Джонса Хопкинса, всего в мире подтверждено 788,5 тысячи случаев заражения, 166,7 тысячи заболевших выздоровели, 37,8 тысячи погибли. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванная коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.