В Китае за сутки выявили 48 новых ввозных случаев заражения COVID-19

Влада Некрасова

Один человек скончался от коронавирусной инфекции COVID-19 за последние сутки в материковой части Китая, выявлено 48 новых случаев заражения, все они ввозные, выздоровели 282 пациента, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

В общей сложности в Китае на данный момент выявлен 771 ввозной случай коронавирусной инфекции, все еще болеют 667 человек, из которых 18 находятся в тяжелом состоянии, 104 человека выздоровели, погибших среди въехавших в страну зараженных пока не зарегистрировано.

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 81 тысяче 518 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 2 161 человек (528 человек находятся в тяжелом состоянии), 76 тысяч 052 человека выписаны из больниц, 3305 скончались", - говорится в сообщении.